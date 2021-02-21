شادي محمد: تجربة بيراميدز لم تجني ثمارها والنادي تأسس لمحاربة الأهلي

أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق أن تجربة نادي بيراميدز لم تجني ثمارها حتى الآن وفقًا لما أنفقه النادي منذ تأسيسه وحتى الآن.
وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ بيراميدز أنفق الكثير من الأموال والتجربة لم تجني ثمارها حتى الآن ، كما أن النادي تسبب في زيادة أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز ولكنه يفتقد الجمهور وهو العنصر الأهم لتحقيق الألقاب .
واختتم شادي ، نادي بيراميدز تأسس في البداية لمحاربة النادي الأهلي ، وذلك من خلال تعاقده مع بعض لاعبي الأهلي ورموزه القدامى.
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