بسبب إبراهيم حسن .. النجوم يتوعد الإسماعيلي في بيان رسمي

أصدر نادي النجوم ، أحد أندية دوري القسم الثاني، بيانًا رسميًا توعد خلاله الإسماعيلي، بسبب عدم تنفيذ غرامة المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بخصوص صفقة انضمام إبراهيم حسن لاعب الدراويش الأسبق، للزمالك في صيف 2018.

وقال محمد الطويلة، رئيس النجوم، في بيان رسمي: "انتهت المهلة التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري أمام الإسماعيلي بتاريخ 19 فبراير 2021، والنجوم يترقب قرار اللجنة غدا الاثنين، للنظر في إصدار العقوبات التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولوائح لجنة الانضباط".

وأضاف: "لوائح الاتحاد الدولي تنص على إنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية، وقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة".

وأكد أنه في حال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات، تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى، مع حفظ حق نادي النجوم في كل ما جاء في حكم المحكمة الرياضية الدولية، وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

وأعلن محمد الطويلة، تمسكه بحقوقه القانونية المتزايدة جراء تعنت إدارة الإسماعيلي بشأن مستحقات ناديه في صفقة إبراهيم حسن.