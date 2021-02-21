شادي محمد: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي القرن

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن الزمالك قدم مباراة كبيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي وكان الأفضل في أغلب فترات المباراة. وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لاعبي الزمالك قدموا مباراة مميزة و توقعت هدف شيكابالا لحظة استلامه للكرة ومراوغته لمدافعي الأهلي. واختتم شادي ، التاريخ لا يعترف بالآداء ، التاريخ يذكر البطل فقط ، و الخبرة حسمت اللقب للأهلي ، فالأهلي دومًا ما يستطع حسم الألقاب حتى ولو لم يكن الآداء على المستوى المطلوب.

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