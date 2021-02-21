لاعب منتخب تركيا السابق: على المهاجمين مشاهدة مصطفى محمد والتعلم منه

أشاد نهاد قهوجى، نجم منتخب تركيا السابق بمصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي بعد الأداء المميز الذى ظهر به خلال فوز جالاتا سراي على مضيفه فريق ألانيا سبور بهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

وقال قهوجي في تصريحات تلفزيونية : "مصطفى محمد لعب ببراعة كبيرة فى الشوط الأول، وإذا خاض المباراة لمدة 150 دقيقة سوف أشاهد المباراة بدون ملل".

وأضاف: "مصطفى محمد يلعب بشكل جيد عندما يعطى ظهره إلى مرمى الخصم، كما أنه يذهب بسرعة كبيرة عندما يدير وجهه إلى المرمي".

وأختتم قهوجي تصريحاته قائلا: "على المهاجمين مشاهدة مصطفى محمد للاستفادة مما يقدمه".