أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأخير "نيوفو جوسي زورييلا".
وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد حاجة بالنسبة لي لإرسال رسالة للاعبين، إنه انتصار مهم، والرابع على التوالي، وعلينا مواصلة العمل".
وعن حالة بنزيما، علق: "سنرى غدًا، فلا يمكنني إخباركم الآن، ونحن لن نجازف به، فإذا لم يكن جاهزا لن يشارك ضد أتالانتا بدوري الأبطال".
وأضاف: "نحن نعيش حالة جيدة، ولدينا استمرارية في النتائج، والفريق بأكمله يدافع بشكل جيد للغاية، وسنستعد لمواجهة الأربعاء ضد أتالانتا بأفضل طريقة ممكنة".
وتابع: "كاسيميرو؟ نعرفه جيدًا والمركز الذي يشغله، ونعلم أنه يُسدد، وسجل هدفا اليوم وأنا سعيد به، لكنني سعيد من أجل الفريق بأكمله".
وحول الإصابات التي ضربت الفريق، علق: "الوضع كما هو عليه، توجد العديد من الإصابات، وآمل أن أستعيد بعض اللاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك في الأسبوع المقبل".
واختتم: اللاعبون ملتزمون وعلينا مواصلة الاعتماد عليهم، لكن الأمر مُعقد، وعلينا الاستمرار في العمل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيدان: نعيش حالة جيدة.. ولن أخاطر ببنزيما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.