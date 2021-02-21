قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اقتراح جماهير الزمالك بشراء تيشيرتات، فرجاني ساسي، لتوفير الموارد المالية، التي قد تسهل مهمة التجديد للنجم التونسي، فكرة جيدة لكنها حالمة.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج» أن جماهير الزمالك تستحق الإشادة على تفكيرها لدعم موارد النادي الذي يمر بأزمة مالية.
وأشار حتحوت، إلى أن فكرة دعم الجماهير لصفقة فرجاني ساسي، تعد حلما، خاصة وأن الزمالك لا يمتلك "ستور" خاص به لبيع قمصانه بجانب أن النادي سيصبح مجبرا على بيع التيشيرتات بمقر النادي، لذلك فجماهير الزمالك في باقي المحافظات ستجد صعوبة في الحصول عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد عقد ساسي للزمالك بـ التيشرتات.. الجماهير تفكر في حل أزمات أنديتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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