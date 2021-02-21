الزمالك يخوض مرانا صباحيا بالعاصمة السنغالية داكار

ونجح حمادة الدالي، إداري الفريق، المتواجد حاليا في السنغال، في توفير الملعب بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.
ويخوض الفريق مرانه الأساسي يوم الاثنين على ملعب لا ديور الذي يستضيف مواجهة تونجيث السنغالي في نفس موعد المباراة، وهو السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السنغال.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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