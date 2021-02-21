يواصل لليوم الثاني على التوالي منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان، ومنتخب مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر المعسكر التدريبي المفتوح خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير الجاري. واستدعى جهاز منتخب ٢٠٠٦ ثمانية لاعبين بصفوف ناشئي الإسماعيلي على النحو الآتي: عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد أحمد رجب. كما استدعى منتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ قائمة مكونة من ٩ لاعبين بنادي إنبي جاءت على النحو التالي : خالد عبد العال محمد محمد حمدى إبراهيم أحمد رشدى شحات أحمد محمد فتحي الشهير بميسى أحمد نادر حواش عمر رضا عبد المجيد محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا محمود فرحات السيد علوان محمد أحمد وبدأ الخميس الماضي منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبا الشباب والناشئين يواصلان المعسكر المفتوح لليوم الثاني على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.