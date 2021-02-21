الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام قادش

يستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة برشلونة لمواجهة قادش كلا من: