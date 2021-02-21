الجونة يواجه المقاولون العرب اليوم للعودة للمربع الذهبي

يستضيف فريق الجونة منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب "خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز .

ويسعى الجونة بقيادة رضا شحاته المدير الفني للعودة لطريق الانتصارات الغائبة منذ ثلاث جولات املا في العودة للمنافسة على مركز ضمن المربع الذهبي .

وخسر فريق الجونة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعدها خسر امام الانتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل امام البنك الاهلي بهدف لكل منهما .

علي جانب اخر يحاول فريق المقاولون العرب الخروج من كبوة الخسائر والتعادلات التى سقط فيها خلال الفترة الماضية .

وفي آخر 4 مواجهات حقق المقاولون العرب فوز وحيد امام انبي وتعادل مع طلائع الجيش وخسر أمام المصري البورسعيدي وأسوان

ويحتل فريق الجونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات واربعة تعادلات وخسر ثلاث مواجهات ، بينما جاء فريق المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة جمعها من ثلاث انتصارات وتعادلين و8 خسائر.