آرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي .. اليوم

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة بفارق 10 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الوصيف، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويتطلع آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والعاشر له هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التقدم خطوة جديدة في طريق انطلاقته الرائعة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 17 على التوالي في كل المسابقات، على حساب إيفرتون، الأربعاء الماضي، في جولة مؤجلة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.