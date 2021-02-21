يستضيف فريق الإسماعيلي، منافسه انبي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم "الأحد" على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.
ويسعي فريق الإسماعيلي لتعويض سجل النتائج السلبية التي حققها طوال الفترة الماضية، حيث فشل في تحقيق أى فوز خلال 8 مواجهات وتعادل في مباراتين فقط .
ويعاني فريق الاسماعيلي من تدهور النتائج والأرقام السيئة الموسم الحالي ورغم الخسارة الأخيرة أمام الزمالك،إلا أن هناك املا كبيرا في عودة الدراويش .
بينما يدخل فريق إنبي المباراة بهدف حصد الثلاث النقاط والمنافسة على مركز بالمربع الذهبي .
ويحتل فريق الاسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط جمعهما من فوز وحيد و5 تعادلات وخسر في 6 مباريات بينما جاء انبي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و3 خسائر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يسعى لتصحيح المسار أمام إنبي في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.