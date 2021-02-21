رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

وكان فرجاني ساسي دخل في أزمة مع إدارة نادي الزمالك الحالية بسبب القيمة المالية الجديدة التي يرغب في الحصول عليها بعقده الجديد .
تستمر أزمة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك في ظل رغبته في الحصول على 3.5 مليون يورو .
وطرحت بعض الجماهير الزملكاوية العديد من المبادرات لجمع عقد فرجانى ساسي الفترة المقبلة مثل فتح حساب بنكي وتبرع وآخرها بيع قميص اللاعب .
وحسب التقرير فإن فرجانى ساسي وقع على عقود بقيمة 2.4 مليون دولار سنويًا علي أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع الرسمي للاعب .
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