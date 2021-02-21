بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن هناك جلسة ستجمع للواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة نادى الزمالك مع فرجانى ساسي نجم وسط الفريق لحسم ملف تجديده بشكل نهائى وتام.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "جلسة حاسمة بين اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك وفرجاني ساسي في السنغال..ومحاولات لإعلان التجديد من هناك".



وشهدت الساعات الماضية أنباء قوية تشير إلى توقيع فرجانى ساسي نجم الزمالك إلى الدحيل القطري للانتقال إليه بداية من موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



ويسعى الزمالك إلى تجديد التعاقد مع فرجانى ساسي لاعب الفريق من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للأبيض وفى ظل الاعتماد عليه أيضا بشكل كبير فى قيادة وسط ملعب الفريق بجانب طارق حامد وإمام عاشور.



وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا بشأن موقف اللاعب من التوقيع للزمالك والبقاء داخل جدرانه نتيجة استغراق المفاوضات وقتا طويلا ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.