وزير الشباب لرئيس حقوق إنسان النواب: استراتيجيتنا تسعى لبناء الإنسان

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، الدكتور طارق رضوان، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لبحث أطر التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لخدمة المواطن المصري وتنفيذ برامج التوعية لدى النشء والشباب بمجالات حقوق الإنسان.



وبحسب بيان، تناول الاجتماع التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان في إبراز دمج البرامج المقدمة من الوزارة لصالح حقوق الإنسان.



وأكد "صبحي" أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تعتمد على بناء الإنسان المصري، وأن المواطن المصري هو الأرقى والأهم في المجتمع الذي نعيش فيه، مشيرا إلى أن "البرامج التي تقدمها الوزارة تهدف إلى إنشاء أجيال من الشباب أصحاء بدنيا وقادرين على المنافسة والتحدي في سوق العمل".