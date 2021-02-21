برنامج غذائي للاعبي الأهلي في تنزانيا

حرص عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية بالجهاز الطبي للأهلي على إعداد برنامج غذائي خاص للاعبي الفريق على مدار الـ٤٨ ساعة المقبلة، في إطار التحضير لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشدد إخصائي التغذية ضمن برنامجه على تناول اللاعبين الكثير من السوائل والمياه والمكملات في أوقات محددة؛ لتفادي الإرهاق والإصابات يوم المباراة؛ بسبب حالة الطقس والرطوبة المرتفعة للغاية.
و يخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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