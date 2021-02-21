أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية والتي تنطلق في الفترة من 22 فبراير إلى ٥ مارس المقبل، يأتي ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة.
وقال وزير الرياضة إن استضافة البطولة يٌعد اتجاه إيجابى بعد نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد ، التي استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت اشادات و انبهار مختلف دول العالم و الوفود التي شاركت في المنافسات .
وأشار صبحى إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية و السلاح و الدراجات بالإضافة إلى أكثر من بطولة ، مضيفا أن الجميع يتكاتف لانجاح البطولات ، فوزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة في الجانب الطبي للبطولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبي ، لضمان سلامة الجميع .
وأكدت 32 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية ، و هي الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان والهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا و مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة: مصر تستعد لاستضافة بطولات عديدة.. ومونديال اليد أبهر العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.