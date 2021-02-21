لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

أكدت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، وجود أزمة في وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، بسبب تصاريح دخول الأراضي الموريتانية.
وقالت السفيرة في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": "الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة في الطيران، وحاليًا الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى".
وأوضحت السفيرة أنه كان وصول البعثة في الساعة الواحدة بتوقيت السنغال، وكان من المفترض بدء التدريبات حاليًا، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن حازم إمام، ظهير أيمن وقائد الفريق، ليس مصابًا كما تردد واستبعاده من رحلة السنغال لا علاقة له بهذا الأمر.
ويخوض الزمالك مواجهة مهمة ضد تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وخرج حازم إمام من قائمة الفريق، وهو ما فسره مدحت عبد الهادي، المدرب العام، في تصريحات لموقع ناديه بمعاناة اللاعب من إجهاد عضلي.
من جانبه، قال طبيب الزمالك، عبر قناة ناديه، إن حازم لا يشكو من أي إصابة واستبعاده كان لأسباب لا يعلمها ربما يكون اتفاقًا بينه وبين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني.
وأضاف أن إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، منعته من السفر للسنغال، موضحًا أنه عرض اللاعب على الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الذي أوصى باستبعاده من الرحلة.
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