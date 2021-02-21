سامي قمصان: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق سيمبا التنزاني، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بحثا عن صدارة المجموعة.



وقال قمصان إن فريق سيمبا التنزاني اختلف عن المواسم الماضية، وأصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات، وهو يتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة علي ملعبه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج في مواجهة الأهلي.

وأضاف: «هناك عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية، وهذا ما نسعى لتفاديه بالحضور مبكرا إلى تنزانيا؛ للتعايش مع الأجواء وحالة الطقس المختلف تماما عن القاهرة».

واستكمل قمصان: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يضع جوانب من التكتيك والفنيات لتقسيم المباراة على فترات لتفادي متغيرات الطقس».

وشدد على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، خصوصا أن التحضير بدأ مبكرا بدراسة سيمبا التنزاني من خلال الفيديو.

وعن الغيابات التي يواجهها الأهلي، أكد قمصان أن الجهاز الفني لديه ثقة في جميع عناصر الفريق، وهذا ما ظهر في مباراة المريخ السوداني الأخيرة في دور المجموعات.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، لا سيما أن قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسة دائما للفوز والتتويج، وتحقيق طموحات جماهير النادي التي باتت تبحث عن النجمة الأفريقية العاشرة حاليا.