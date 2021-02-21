يستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش والقناة الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد قادش في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق خليل البلوشي.

برشلونة ضد قادش:

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة برشلونة لمواجهة قادش كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن- نيتو - إيناكي.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - بيكيه - أومتيتي - أوسكار - لينجليت - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري - بيانيتش ترينكاو - ماثيوس - بويج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديملي - أنطوان جريزمان- مارتن برثوايت.

في المقابل يطمح فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ترتيب برشلونة وقادش:

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.