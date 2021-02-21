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بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

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أنهى مسئولو نادي الزمالك الأزمة التي مرت بها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الساعات الماضية خلال رحلتها إلى السنغال. 

ومرت بعثة الزمالك بأزمة تسببت في تأجيل وصول البعثة إلى السنغال في الموعد المحدد سابقًا، رغم أنه كان من المقرر وصولها إلى هناك في تمام الساعة الثانية صباح اليوم الأحد، عقب مغادرة القاهرة في تمام السابعة مساء الأمس على متن طائرة خاصة. 

وتمثلت الأزمة في رفض موريتانيا عبور طائرة الزمالك عبر المجال الجوي الخاص بها، لعدم حصولها على التصريح الأمني اللازم، ومكثت البعثة في دولة الجزائر كمحطة ترانزيت لمدة 10 ساعات. 

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك بعد قليل إلى السنغال بعد حل هذه الأزمة، عقب تواصل البعثة مع المسئولين في مصر. 

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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