نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول دوري ابطال اوروبا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول دوري ابطال اوروبا 2021 عبر موقعنا، يبحث كافة محبي كرة القدم عن موعد المباريات رغبةً في متابعة جميعها وعدم ترك أي مباراة دون مشاهدتها، فأن فاعليات البطولة القادمة بدأت بالفعل وسوف تظل فترة من الوقت، لذا سوفق نتطرق بالحديث عن تفاصيل الجدول الخاص بالمباريات بالتفصيل تابعونا.

جدول دوري ابطال اوروبا

جدول دوري ابطال اوروبا 2021 حيث بدأت المنافسة من يوم 16 فبراير وسوف تستمر، لذا سنعرض لكم مجموعة دوري أوروبا التي ستقام بشكل يومي من كل أسبوع في يومين الثلاثاء والأربعاء فقط وهما:

مباراة ليفربول ورا بي ليبزيج موعد عرضها في يوم 16 فبراير 2021 في تمام الساعة العاشرة بتوفيت القاهرة.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جريمان سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم 16 أيضاً.

مباراة يوفنتوس وبروتو موعدها يوم 16 فبراير الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إشبيلية وبروسيا دورتموند في تمام الساعة 10 يوم 17 فبراير 2021.

مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في تمام الساعة العاشرة يوم 23 فبراير.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي يوم 23 فبراير في الساعة 10.

مباراة مانشستر سيتي وبروسيا سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة يوم 24 فبراير 2021.

موعد مباراة ريال واتلانتا يوم الأربعاء 24 فبراير في الساعة 10.

جدول دوري ابطال أوروبا الإياب 2021

سوف نتطرق بالحديث عن موعد مبارايات الإياب والتوقيت الخاص بكل مباراة بالتفصيل لكي تستمعون بمشاهدتها خلال ما يلي:

موعد مباراة بروتو ويوفنتوس في تمام الساعة 10 مساء في يوم 9 مارس 2021 مساءً.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وإشبيليه في الساعة 10 يوم 10 فبراير.

مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة يوم الأربعاء 10 مارس في تمام الساعة 10 مساءً.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الساعة العاشرة يوم 10-3-2021.

مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة 10 يوم 16 مارس.

موعد مباراة بارين ولاتسيو في يوم 17 وفي الساعة 10 بتوقيت مصر.

مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي يوم الأربعاء 17-3 الساعة 10:00م.

بهذا نكون وصلنا لختام مقال جـدول دوري ابطـال اوروبا وذكرنا لكم الجدول الخاص بمارايات الإياب ومبارايات الذهاب، ونود أن يكون نال اعجابكم واستفدتم بما قدمناه لكم خلال السطور السابقة وإذا رغبتكم في التواصل معنا يُمكنكم ذلك عبر التعليقات.