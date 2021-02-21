الدوري المصري.. تشكيل هجومى لـ الجونة في مواجهة المقاولون العرب

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة المقاولون العرب، بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الجونة:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
خط الدفاع: محمد يكن، محمد نجيب، لؤي وائل وجونثان نجويم.
خط الوسط: نور السيد، سيرج آكا وعبالفتاح عموري.
خط الهجوم: محمود الشبراوي، إسلام عبد النعيم وإدريس مبومبو.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إسلام طارق، عمرو السعداوي، زياد الجيوشي، ناصر ناصر، عمرو بركات، عبد الجواد، عربي بدر، محمد رجب وعمر السعيد.
ويحتل الجونة، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الأخير بجدول المسابقة.
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