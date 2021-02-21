السجل الكارثي يطارد آرسنال أمام مانشستر سيتي

سيكون مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على موعد مع اختبار قوي عندما يستضيف فريقه نظيره مانشستر سيتي، بملعب الإمارات، اليوم، الأحد، في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك آرسنال سجلا كارثيا أمام مانشستر سيتي في العقد الأخير في جميع البطولات، نرصد أبرزها في السطور التالية.

- تلقى آرسنال 7 هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي، في البريميرليج.

- فشل آرسنال في تسجيل الأهداف، في آخر 3 مقابلات على ملعبه بالدوري.

- لم يحقق آرسنال الفوز على مانشستر سيتي سوى في 3 مباريات فقط، في آخر 18 مباراة خاضها في البريميرليج بواقع 4 تعادلات و11 هزيمة.