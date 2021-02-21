الرياضة

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارتي الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

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تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث أكد أن أزمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتوجهة إلى السنغال، في طريقها إلى الحل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مسئولي الزمالك لجأوا إلى وزارة الرياضة بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال.

وقال أشرف صبحي إنه تواصل مع وزيري الخارجية والطيران المدني ورئيس بعثة الزمالك، وتجرى حاليا اتصالات مستمرة من أجل حل الأزمة وتوجه طائرة الفريق الأبيض للسنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتواجد بعثة الزمالك حاليا في الجزائر في انتظار حل الأزمة للسفر إلى السنغال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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