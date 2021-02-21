وزير الرياضة: نتواصل مع وزارتي الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث أكد أن أزمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتوجهة إلى السنغال، في طريقها إلى الحل.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مسئولي الزمالك لجأوا إلى وزارة الرياضة بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال.
وقال أشرف صبحي إنه تواصل مع وزيري الخارجية والطيران المدني ورئيس بعثة الزمالك، وتجرى حاليا اتصالات مستمرة من أجل حل الأزمة وتوجه طائرة الفريق الأبيض للسنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتتواجد بعثة الزمالك حاليا في الجزائر في انتظار حل الأزمة للسفر إلى السنغال.
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