الدوري الإسباني.. ميسي وجريزمان يقودان برشلونة أمام قادش

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة قادش، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.