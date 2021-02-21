لحل الأزمة المالية.. جالاتا سراي يعرض قميص مصطفى محمد للبيع

وذكر نادي جالاتا سراي عبر موقعه الرسمي، أنه تم عرض قمصان اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فنربخشة للبيع، من أجل المساهمة في زيادة موارد النادي المالية.
كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 5 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.
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