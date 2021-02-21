لحل الأزمة المالية.. جالاتا سراي يعرض قميص مصطفى محمد للبيع

أعلن نادي جالاتا سراي التركي عرض قمصان اللاعبين الذين خاضوا موقعة فنربخشة الماضية في الدوري التركي للبيع من أجل المساهمة في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر نادي جالاتا سراي عبر موقعه الرسمي، أنه تم عرض قمصان اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فنربخشة للبيع، من أجل المساهمة في زيادة موارد النادي المالية.

وأضاف الموقع الرسمي، أن قميص النجم المصري مصطفى محمد جاء الأعلى سعرا، بقيمة 1651 يورو.