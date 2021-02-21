جاريث بيل دكة.. وكين يقود هجوم توتنهام أمام وست هام في البريميرليج

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن وست هام الذي يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة. وجاء تشكيل السبير كالتالي:



هوجو لوريس - جافيتي تانجانجا - دافينسون سانشيز- إيريك داير - سيرجو ريجيلون - بيير اميل هوبيرج - تانجي ندومبيلي - لوكاس مورا - ايريك لاميلا - هيونج مين سون - هاري كين.

وشهدت دكة توتنهام تواجد مات دوهيرتي، وجو هارت، وجاريث بيل، وموسى سيسوكو، توبي الديرفيريلد، وديلي ألي، بن دافيز، هاري وينكس، كارلوس فينيسيوس.