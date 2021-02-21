موسيماني يُؤخر انطلاق مران الأهلي بسبب أرضية ملعب «جيمخانا»

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم بدء مران الفريق الجماعي اليوم قبل إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا.
وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين.
وبدأ مران الفريق الجماعي على ملعب جيمخانا بعدما تأكد الجهاز الفني والإداري من إصلاح الجانب غير المستوي من أرضية الملعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر بعد غد، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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