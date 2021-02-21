موسيماني يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي في تنزانيا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اجتماعا مع الجهاز الفني بالكامل على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم "الأحد" على ملعب جيمخانا في تنزانيا.

واستغرق اجتماع موسيماني بأعضاء الجهاز الفني مدة عشر قائق، تحدث خلالها عن تفاصيل التدريبات، والاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا بطل تنزانيا في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.