وزير الشباب والرياضة وسفير إسبانيا يشهدان إطلاق قاموس عربي إسباني متخصص في كرة القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير رامون خيل كاسارياس سفير مملكة إسبانيا بمصر، إطلاق أول قاموس عربي - أسباني متخصص في كرة القدم ومصطلحاتها.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإطلاق القاموس الذي يعد خطوة كبيرة بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا للمساهمة في نشر الثقافة بين البلدين، الأمر الذي مدي حب الشعبين بكرة القدم.

وأضاف أن القاموس تمت ترجمته من الاسبانية إلى اللغة العربية الفصحي ليتوسع القاموس فيما بعد ليشمل كل قارئي ومتحدثي اللغة العربية وهو ما كان هدفنا من البداية وهو تعظيم التعاون والعلاقات بيننا جميعا.

واختتم قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن سعادتي للتعاون فيما بين وزارة الشباب والرياضة والسفارة الإسبانية في المشروعات والفعاليات التي تتم بالتنسيق بين الوزارة والسفارة في مختلف المجالات الشبابية والرياضية".

وفي كلمته، رحب السفير رامون خيل كاسارياس سفير مملكة أسبانيا بمصر، بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والحضور، مضيفًا أن هذا القاموس يعتبر تعاونا بين معهد ثربانتس ولاليجا لدعم الرياضة العربية، مشيرًا إلى أن القاموس هو عمل رائع وملخص لمصطلحات مبسطة لكرة القدم، ويضيف لمشاركة المرأة في الرياضة والتعظيم من دورها.

وأضاف أن الشعبين المصري والاسباني يعشقان كرة القدم التي هي مصدر للسعادة والبهجة، ويعتبر هذا القاموس هو كحلقة الوصل بين الشعبين للتواصل اكثر والتقارب اكثر فيما بينهما.

حضر المؤتمر خوان فوانتيس مسؤول لاليجا في مصر، راكيل كاليا مدير الشئون الثقافية بمعهد ثربانتس، كارول باستور مدير الاكاديمية لمعهد ثربانتس.