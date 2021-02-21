تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها على عشاق جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الوقت الحالى بسبب عدم تمكن بعثة الفريق من الوصول إلى السنغال حتى هذه اللحظة لخوض مباراة تونجيب الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكدت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، وجود أزمة في وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، بسبب تصاريح دخول الأراضي الموريتانية.

وقالت السفيرة نهى خضر: "الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة في الطيران، وحاليًا الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء الموريتانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى".

وأوضحت السفيرة أنه كان وصول البعثة في الساعة الواحدة بتوقيت السنغال، وكان من المفترض بدء التدريبات حاليًا، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح.



وفى السياق ذاته، تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث أكد الدكتور أشرف صبحي أن أزمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتوجهة إلى السنغال، في طريقها إلى الحل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مسئولي الزمالك لجأوا لوزارة الرياضة بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال.

وأوضح أشرف صبحي على أنه تواصل مع وزيري الخارجية والطيران المدني ورئيس بعثة الزمالك، وتجرى حاليا اتصالات مستمرة من أجل حل الأزمة وتوجه طائرة الفريق الأبيض للسنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتواجد بعثة الزمالك حاليا في الجزائر في انتظار حل الأزمة للسفر إلى السنغال وخوض مباراة بطل السنغال.

ويدخل الزمالك مباراة بطل السنغال رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال إفريقيا خاصة وأن الفريق كان تعادل فى مباراته الأولى أمام مولودية الجزائر .