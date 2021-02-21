منتخب السلة يحقق العلامة الكاملة ويهزم المغرب ويضمن الصعود لبطولة إفريقيا

نجح المنتخب الوطنى لكرة السلة في تحقيق فوز عريض على نظيره منتخب المغرب في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وتمكن المنتخب تحت قيادة مدربه أحمد مرعي من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التي أقيمت اليوم الأحد على صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية بنتيجة 84-59.

نتائج الأشواط الأربعة جميعها لصالح المنتخب المصري الذي سيطر على مجريات اللقاء وجاءت بالترتيب كالتالي "28-17 / 57- 31 / 70-44 / 59/84".

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى بطولة إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في رواندا.