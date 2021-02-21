الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام إنتر

أعلن ستيفيانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان التشكيل الأساسي لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما خط الوسط: كالابريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز. خط الوسط: تونالي - فرانك كيسي- ساليميكريس- كالهانجولو خط الهجوم: ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لاستعادة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

وكان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.