أرقام مرعبة.. هذا ما قدمه إبراهيموفيتش ولوكاكو قبل انطلاق ديربي الغضب

يترقب عشاق كرة القدم العالمية موقعة من العيار الثقيل، بين إيه سي ميلان ونظيره إنتر ميلان، اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و4، بتعليق عصام الشوالي.

ميلان ضد إنتر ميلان:

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل، يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

ترتيب ميلان وإنتر ميلان:

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

ماذا قدم لوكاكو وإبراهيموفيتش قبل مواجهة اليوم:

وتشهد مواجهة اليوم صراعا خاصا بين البلجلكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر وإبراهيموفيتش نجم إيه سي ميلان:

لوكاكو

شارك لوكاكو في 18 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بواقع 1594 دقيقة سجل خلالهما سجل خلالهما 16 هدفا وصنع 4 آخرين.

معدل تسديد لوكاكو على المرمى : 2.7

التحامات الهواء 1.2

رجل المباراة: 3 مرات

يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالتساوي مع كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس

إبراهيموفيتش:

شارك في 11 لقاء بواقع 971 دقيقة، سجل خلالهما 14 هدفا، وصنع هدفا وحيدا.

معدل التسديد: 4.8

التحامات الهواء: 5.5

رجل المباراة: 7 مرات

يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي