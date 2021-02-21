موسيماني يجتمع بـ محمود كهربا على هامش مران النادي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا.

وحرص موسيماني خلال الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب قبل انطلاق التقسيمة.

وكان لاعبو الأهلي قد خاضوا تدريبات بدنية، تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، تضمنت فقرات تدريبية متنوعة؛ من بينها فقرات بالكرة، بالإضافة إلى الجري حول الملعب.