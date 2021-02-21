لوكاكو ولاوتارو يقودان هجوم الانتر أمام ميلان في ديربي الغضب الإيطالي

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره إنتر ميلان، اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي. ويطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة. وجاء تشكيل انتر ميلان كالتالي : حراسة المرمى: هاندانوفيتش الدفاع: سكرينيار- دي فري - باستوني الوسط: حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - إريكسن - بيريسيتش الهجوم: لوكاكو - لاوتارو ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو. كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري. كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف. ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

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