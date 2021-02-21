استعدادا لمواجهة سيمبا .. مروان محسن يشارك في جزء من المران الجماعي لـ الأهلي

شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا في تنزانيا ظهر اليوم.
من جانبه،قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران.
وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة».
وأتم أبو عبلة: «إراحة اللاعب من المشاركة في التقسيمة اليوم تؤهله بشكل أفضل وأكثر جاهزية للمشاركة في المران الرئيسي غدا».
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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