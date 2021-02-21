استعدادا لسيمبا التنزاني.. مران بدني قوي للاعبي الأهلي تحت إشراف رانجواجا

قاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الثاني بتنزانيا اليوم الأحد.
وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة في بداية مران اليوم شملت وحدات الجري حول الملعب في إطار التحضير لمباراة سيمبا التنزاني.
ويكثف الفريق من استعداداته لمواجهة سيمبا المرتقبة بعد غدٍ.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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