غازي العيادي ينتقل رسميا الى الاتحاد الليبي

ذكر فريق الاتحاد الليبي بأنه تعاقد رسميا مع اللاعب السابق للنادي الافريقي غازي العيادي. يذكر أن غازي العيادي كانت له تجربة في الخليج مع فريق الضمك السعودي.

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