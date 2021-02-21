الدوري الإسباني .. ميسي يفتتح التسجيل لـ برشلونة في شباك قادش.. فيديو

تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالهدف الأول لنادي برشلونة في شباك قادش، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف برشلونة من ركلة جزاء سدد ميسي على يسار حارس قادش في الدقيقة 32.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: