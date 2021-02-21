التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جمعية قدامى الرياضيين برئاسة الكابتن عبد المنعم الحاج رئيس جمعية قدامي الرياضيين لبحث سبل التعاون في دعم الجمعية وقدامى الرياضيين.
أكد صبحي ان الجمعية تقوم بأهداف نبيلة وتسعى الوزارة دائما الي التعاون مع الجمعية لتقديم أفضل خدمات الي قدامي الرياضيين، مضيفًا أنه تم التناقش في إقامة ( يوم الوفاء ) والذي تقيمه جمعية قدامى الرياضيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتكريم قدامى الرياضيين وتقديم الدعم لهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.
حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والسعيد إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التمويل الأهلي، وربيع ياسين، واحمد شوبير، ومحمد صلاح دندش، وجمال عبد الحميد، وفتحى مبروك، أعضاء الجمعية الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لقطاع البطولة، وعبد الاول معاون الوزير لقطاع البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف صبحي يبحث سبل التعاون مع جمعية قدامى الرياضيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.