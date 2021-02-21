أشرف صبحي يبحث سبل التعاون مع جمعية قدامى الرياضيين

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جمعية قدامى الرياضيين برئاسة الكابتن عبد المنعم الحاج رئيس جمعية قدامي الرياضيين لبحث سبل التعاون في دعم الجمعية وقدامى الرياضيين.

أكد صبحي ان الجمعية تقوم بأهداف نبيلة وتسعى الوزارة دائما الي التعاون مع الجمعية لتقديم أفضل خدمات الي قدامي الرياضيين، مضيفًا أنه تم التناقش في إقامة ( يوم الوفاء ) والذي تقيمه جمعية قدامى الرياضيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتكريم قدامى الرياضيين وتقديم الدعم لهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والسعيد إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التمويل الأهلي، وربيع ياسين، واحمد شوبير، ومحمد صلاح دندش، وجمال عبد الحميد، وفتحى مبروك، أعضاء الجمعية الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لقطاع البطولة، وعبد الاول معاون الوزير لقطاع البطولة.