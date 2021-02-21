أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي، بينما ظهر محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز الدفاع: أحمد المحمدي – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجت الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – روز باركلي الهجوم: بيرتران تراوري – أولي واتكينز – أنور الغازي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحمدي يقود أستون فيلا أمام ليستر .. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.