ميسي يحطم رقم تشافي الأسطوري مع برشلونة

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، رقم تشافي هيرنانديز نجم البلوجرانا السابق، في مسابقة الدوري الإسباني.

وبمشاركة ميسي في مباراة برشلونة أمام قادش، يصبح ميسي أكثر لاعبا يخوض عدد مباريات بقميص برشلونة برصيد 506 مباراة في الدوري الإسباني، متوفقا على تشافي الذي خاض 505 مباراة.

ويتقدم برشلونة على غرناطة حاليا بهدف سجله ميسي في الدقيقة 32، من ركلة جزاء.