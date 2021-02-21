مرور 20 دقيقة.. إنتر يتقدم على ميلان بهدف لاوتارو مارتينيز.. فيديو

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.
بدأ إنتر ميلان ضاغطا، وسجل الهدف الاول عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.
وحصل سميون كايير مدافع فريق ميلان على بطاقة صفراء في الدقيقة الثاني.
ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.
كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
في المقابل يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.
كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.
ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.
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