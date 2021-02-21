اقتحم المربع الذهبي .. وست هام يعمق جراح توتنهام في الدوري الإنجليزي

اقتحم وست هام يونايتد المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من البريميرليج.

وأحرز هدفي وست هام كل من ميكاييل أنتونيو، وجيسي لينجارد في الدقيقتين 5 و47، ، بينما جاء هدف توتنهام عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 64.

ونجح وست هام في تحقيق الفوز على توتنهام بالرغم من سيطرة السبيرز بنسبة استحواذ بلغت 62% دون ترجمتها على المرمي، مقابل 38% لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع وست هام رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع مكان تشيلسي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع.