كارثة خصم الـ6 نقاط.. أزمة عنيفة تواجه الإسماعيلى بسبب "النجوم" والحسم غدا

يواجه مسئولو النادي الإسماعيلى، أزمة عنيفة فى ظل تمسك نادي النجوم بالحصول على مستحقاته البالغة 20 مليون جنيه كغرامة مالية عقب الحصول على حكم صادر من قبل المحكمة الرياضية الدولية بشأن لاعبه السابق إبراهيم حسن.

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من الإسماعيلي على نادي النجوم حول الشكوى التي قدمتها إدارة الأخير، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق.

ويستوجب على إدارة الإسماعيلي دفع 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حاليًا فى دورى القسم الثانى.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا في صفوف بيراميدز.

فى السياق ذاته، أصدر نادى النجوم الناشط في دوري الدرجة الثانية، بيانا رسميا، صرح خلاله محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة النادي، بأن المهلة التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أمام النادي الإسماعيلي انتهت بتاريخ 19 فبراير 2021 الماضى، وعلى ذلك فإن نادي النجوم لكرة القدم يترقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي ستُعقد غدا الإثنين للنظر في إصدار العقوبات التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولوائح لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف "الطويلة"، خلال البيان الصادر قبل قليل، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تنص على أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة.

وتابع رئيس نادي النجوم، أنه في حال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى، مع حفظ حق نادي النجوم لكرة القدم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

وختم البيان: "يؤكد نادي النجوم لكرة القدم تمسكه بكافة حقوقه القانونية المتزايدة جراء تعنت إدارة نادي الإسماعيلي الرياضي".

ويعيش الإسماعيلى أياما صعبة للغاية فى الوقت الحالى نتيجة موقفه بجدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.