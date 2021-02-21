بعد الوصول للمركز الثاني في الدوري.. إيهاب جلال يصدم المقاصة بشأن تجديد التعاقد

أكد مصدر مطلع داخل أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة يرفض فكرة تمديد تعاقده مع الفريق فى الوقت الحالى رغم الانتصارات التى يعيشها الفريق فى الوقت الحالى . ويعيش المقاصة أوقاتا جيدة حاليا بعد وصوله إلى النقطة 23 محتلا بها المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الممتازوتحقيق فوزين متتالين على البنك الأهلى ووادى دجلة . وعلم دوت الخليج أن إيهاب جلال يرفض كافة محاولات المقاصة معه فى الوقت الحالى من أجل تجديد التعاقد معه وبقاءه مع الفريق أطول فترة ممكنة فى الفترة المقبلة . وينتهى تعاقد إيهاب جلال مع المقاصة بنهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن كان يتولى تدريب الفريق قبل انطلاق الموسم . ويفضل إيهاب جلال تأجيل حسم ملف بقاءه مع المقاصة أو من عدمه إلى نهاية الموسم من أجل تقييم التجربة بشكل عام وعدم التعجل فى أخذ القرار رغم محاولات مسئولى المقاصة القوية فى الوقت الحالى معه لحسم الأمر .

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