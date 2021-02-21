عقدت اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري للاطمئنان على آخر ترتيبات معسكر الفريق الشهر المقبل في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة.
فيما ناقش الجهاز الفني خلال اجتماع منفصل استعداداته للمرحلة المقبلة في حضور مدير الفريق محمد بركات و أعضاء الجهاز الفني المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي كل الملفات المطروحة قبل مواجهة كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.
كما تطرق الاجتماع الي كيفية وضع قيود صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومناقشة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب تطبيق أفضل الأنظمة للحفاظ علي سلامة الجميع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يناقش مع البدري ترتيبات معسكر مارس .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.