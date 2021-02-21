الدوري الإسباني.. قادش يسجل هدفا قاتلا في مرمى برشلونة.. فيديو

سجل فريق قادش، هدف التعادل في شباك برشلونة في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز هدف قادش، "اليخاندرو فيرنانديز" في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وكان برشلونة تقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء سددها ميسي على يسار حارس قادش في الدقيقة 32. وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.

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